澎湃新聞26日報導，四川省廣元市蒼溪縣發生一起凶殺案引發關注。20多歲網路女直播主小芹（化名）疑被丈夫王某殺害，多名鄰居稱，他們從警方處得知，案發於9月中旬，遺體藏在屋中冰櫃裡長達兩個多月，直至11月20日王某被抓。蒼溪縣委宣傳部回應該案，凶嫌已經被刑事拘留，但具體細節目前還不清楚。蒼溪縣公安局表示，案件正在調查中。

澎湃新聞從王某鄰居處瞭解到，王某行凶後仍然照常接送三歲半的小孩上下學，周圍鄰居也未發現異常。一家賓館老闆稱，死者母親聯繫不上女兒，曾在10月來過一次蒼溪，但沒有找到人；11月18日她再次來到這座位於川東的小縣城，最終得到了女兒被害的噩耗。

上述案件細節尚未得到警方證實。目前嫌疑人王某已被刑拘，警方此前回復媒體稱，案件尚在調查中。

澎湃新聞報導，事發王某家在一棟已有20多年歷史的居民樓最頂部8樓。目前，王某家的門已被警方貼上封條，透過房門一處小孔，可以看見客廳角落擺放著直播打光燈、嬰兒車、行李箱以及一輛小孩玩具車。

住在王某家樓下的鄰居稱，該棟樓為居民籌資修建，王某從小就住在這裡，後來其父母離異，房子由他和母親兩人居住。該鄰居稱，王某家庭條件較為一般，早年家中廁所防水做得不好，滲水嚴重，導致樓下住戶牆壁出現脫皮。「他們家沒錢，我掏了3000元（人民幣，下同）修理。」鄰居稱，王某最初在當地發電廠上過班，後來在外打工，「具體做什麼不知道」，經濟條件有所改善。前幾年王某家中廁所又出現滲水，「他（王某）掏了5000元，我掏了一些。」

該鄰居說，約在3年前，王某母親帶回一個幾個月大的小孩，沒多久，王某便和妻子從外地回到家中。作為二十多年的老鄰居，該鄰居自稱對王某的婚事知之甚少，「他沒有請左鄰右舍喝喜酒」。在該鄰居眼裡，王某看起來頗為老實，但也內向，在樓道裡見到人不會主動打招呼。王某妻子小芹身高將近1.6米，「瘦瘦的、小巧玲瓏，很好看的姑娘」，她和王某一樣，「不怎麼招呼人」。

王某和妻子兩人感情此前「看著不錯」，去年夏天，鄰居們還時常在樓道裡碰見兩人在晚飯後帶著小孩下樓遛搭。樓下有商戶說，曾看見王某將妻子從樓下背回家。但到今年，大家則很少見到王某妻子下樓了，「她不怎麼出門」。

一位鄰居說。其之前因有事到過王某家中，見其臥室中掛著白色的背景布，「他妻子似乎在屋裡化妝」，準備做直播。某短視訊平台中，疑似小芹的直播帳號顯示粉絲有15萬，獲讚100多萬，簡介上稱，「直播，晚上10點至凌晨3點（可能會遲到，但不會缺席）」。據多名鄰居稱，帳號中的照片即是小芹。

據同樓棟的一名老人稱，王某小孩平常由其母親帶，上幼兒園後，則大多由王某接送，王某母親則到一家按摩店打工，「包吃包住，不怎麼回家」。蒼溪縣城一家按摩店老闆稱，王某母親今年到該店上過班，「不到半年的時間」，王某偶爾會帶小孩過來，讓其母親幫忙看著。

一名鄰居稱，王某母親曾對外提及，「兒媳婦不怎麼帶小孩」，「女方可以掙到錢，兒子掙不到錢，有點受氣」。網上有傳言稱，王某妻子用直播掙來的錢買了一輛車。鄰居趙大爺稱，確在今年5月份見王某開了一輛新車，彼時還曾問過他，「是否買了車」，但王某並未搭話。

得知王某涉嫌殺害妻子後，鄰居們均覺得頗為詫異。「沒聽到過（王某和妻子）吵架，就算吵架，這也是正常的。」趙大爺說。多名鄰居回憶，11月20日早上8時左右，員警就來到王某家中，將其抓獲，直至下午4時左右，「殯儀館來人將遺體抬走了」。

多名鄰居稱，員警向部分居民介紹了一些案情，稱王某在9月中旬就將妻子勒死，然後藏屍屋中。有鄰居稱，王某藏屍用的是二手冰櫃，就放置在臥室中。也有網友稱，被害人被王某分屍。對此，蒼溪縣殯儀館一名工作人員予以否認，稱「是網友瞎說的」，被害者遺體目前已被安放在該殯儀館。

多名鄰居稱，9月14日至11月20日的兩個多月時間裡，王某時常接送小孩上學，看起來未有異常，他還常叫外賣送到樓上。「直至被抓前幾天，他還在如常接送孩子。」

澎湃新聞報導，蒼溪縣某賓館老闆說，遇害人母親10月份就曾到過蒼溪尋找女兒，但未有結果，彼時就住在該賓館處。11月18日，遇害人母親再次來到蒼溪縣，也報了警，網上傳出其女兒遇害後，她曾到現場看了，後來「哭著回到賓館」。「讓人心痛，我也不敢多問具體發生了什麼。」這位老闆稱，最近幾天，女方家裡來了不少親屬，「他們來住，都是50塊錢一晚上，我收的比較便宜。」