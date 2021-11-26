國內植物肉製造再添新軍！55年肉品老品牌台畜宣佈，首度跨足植物性蛋白食品市場，正式推出植物肉品牌「No Meating一植肉」，首發上市有植物香鬆與肉乾，已於SOGO超市、微風超市、Jasons超市、唯素主義各大通路陸續上架，12月還有漢堡新品並同時於官網開賣。

近年植物基飲食風潮席捲全球，根據全球市調公司歐睿國際（Euromonitor International）今年3月發佈之報告指出，全球彈性素人口已超過4成，蔬食成為主流的飲食習慣之一；台畜T-HAM成立55年以來，一向致力於提供優質動物性蛋白，隨著植物基成為新的飲食趨勢，11月跨足植物肉市場，歷時一年以上開發出獨家的「Myo-filament肌原絲」技術，打造讓非素食者都驚豔的新世代肉品體驗。

台畜創業至今熱賣的火腿、肉鬆等，是許多消費者記憶中熟悉的美味肉品，台畜指出，一植肉除了提供全新的肉品選擇，亦期讓台畜「日嚐」美味持續傳遞給下一代，製造過程減去人工添加物，巧妙運用新鮮蔬果、天然香料增添美味，目前新品包括植物香鬆、植物肉乾，兩項產品即日起於SOGO超市、微風超市、Jasons超市、唯素主義各大通路陸續上架，12月上旬官網也將正式開賣，第二波商品「植物肉漢堡排」也將於12月15日起在嘖嘖募資上開放預購。