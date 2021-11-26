台北市長柯文哲近來為基隆捷運頻槓中央，質疑是「騙局」，交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談，柯拋出基捷接環狀線東環段想法，媒體詢問東環段環評沒過，是否又成騙局？柯文哲今表示，「不會啦，我們馬上補件」。

對於與王國材會談結果，柯文哲前往士林官邸菊展開幕時受訪指出，「大部分有共識啦」，但交代他們還有很多要處理，路線要改變他同意，但是路線改變不走台北原來路線，就涉及國土規畫，「不要為了開工而開工」。

柯表示，都市計畫要重新規畫，而且還跨縣市，如果讓基隆、台北、新北各自去表述的話會出問題，應該在行政院成立專案辦公室，把基隆河谷的國土規畫重新拿出來思考，不要為開工而開工。

柯文哲指出，現在基隆捷運往西走，目前與文湖線交叉點車站距離280公尺，轉運效果很，一定要到東環才能接上捷運線，特別要求捷運站設計要像忠孝新生站，最理想是像中正紀念堂、東門站，車站轉接要非常方便。

柯文哲認為，目前基隆捷運往西，第一個交叉點是在文湖線上，兩個線相差280公尺，「我就當面跟他講說沒有效果」。媒體追問，還會停東湖站嗎？柯文哲指出，要到SB07，終究基隆捷運要去接東還段上面才有轉乘效果。

對於基隆捷運跟環狀線機電系統不同，柯文哲說，「系統歸系統，只是轉接月台設計要非常方便。」

媒體詢問，東還段環評闖件失敗，還需要補件，是否到頭來又變成騙局？柯文哲強調，「不會啦，我們馬上補件」，交通建設還是要實是，真的要做就要有效果，不要為做而做。

至於經費如何攤提？柯文哲認為要重算，他很清楚470億做不起來，現在捷運太貴了，特別這兩年營建物價上漲16％，錢很多，國家資源分配要注意，若要做，財務可償性一定要精確計算。

柯文哲指出，目前看八堵到基隆那段，台鐵沒辦法廢掉，因為基本上基隆港還在，要保留貨運功能，在這情形下後面怎麼設計再來討論，你們就講實話，不要給人民不切實際的期望。至於對方回應，柯文哲表示，今天只是意見交換，沒有共識部分幕僚還在討論。