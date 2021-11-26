歐盟各會員國周四就遏止美國科技巨擘權力的新規則達成一致性的立場和協議，希望能迫使科技巨頭採取更多行動，監督平台上的違法內容。

各成員國最終將和歐洲議會敲定新規則的最終細節。歐洲議會已經提出更嚴格規定和較高罰款。

歐盟輪值主席國斯洛維尼亞，其經濟發展和科技部長Zdravko Pocivalsek在聲明中說，擬議中的數位市場法(DMA)顯示了我們監管大型科技公司的企圖和雄心，並有望在世界範圍內形成一種趨勢。

歐盟成員國同意的改革包括對科技公司賦予一新義務，即強化終端用戶能取消訂閱平台服務的權利，並改進平台「守門人」的審核標準。

亞馬遜在歐洲總部的國家盧森堡，對於數位服務法(DAS)將科技巨擘的監管執法單位指派給總部所屬國家表示歡迎。

歐盟反壟斷事務主管維斯塔格(Vestager)提出的兩套新規則，即數位市場法和數位服務法，而後者將迫使臉書、谷歌等科技巨頭對處理平台上的非法內容採取更多行動，不遵守規定者將處以全球營業額6%的罰款。

維斯塔格提出的新規範框架，預計歐洲議會將在明年開始討論，並可望在2023年通過。