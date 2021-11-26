半導體及光電設備清洗業者世禾(3551)持續擴產，並爭取與應用材料等設備原廠合作，明年營運可望再比今年成長。

世禾25日舉行線上法人說明會，總經理陳學哲說明營運展望，預期今年第4季營收將較第3季持平或小幅成長。明年在半導體新客戶挹注下，營運將可較今年再成長。

在增產計畫方面，陳學哲指出，中國成都廠目前已開始試產，明年第一季量產，初期會以面板清洗業務為主，未來將持續朝半導體業務發展；台灣新竹五廠二期預計明年第一季完工，將配合台灣客戶需求，主要投入高階製程部分。

考量台灣半導體高階製程對設備原廠的依賴度較高，世禾擴大爭取與應用材料、艾司摩爾（ASML）及科林研發（LAM Research）等設備原廠合作，經過兩年的努力，慢慢已有斬獲，預期明年效益可望逐步顯現。

針對台積電擴大海外內投資布局，世禾正在台南及高雄地區尋找新的土地，若有必要將會在南部擴產。

陳學哲指出，世禾過去配合台積電前往南京，針對美國亞利桑那州及日本廠，台積電已多次要求世禾能配合前往投資。

陳學哲表示，美國投資金額比台灣多出3倍，世禾還在考慮，因投資報酬相對不利，決定去美國的機會相對小一點。日本方面，世禾不排除與當地廠商合作，或投資日本業者為台積電服務。

此外，應原物料價格上漲等因素，公司已調漲設備清洗價格，預期未來設備清洗價格調降機率不高，上漲的機會較大。

世禾前3季營收15.83億元，年增5%，營業利益年增29.5%至3.06億元，加上業外利益9707萬元挹注，稅後淨利3.35億元，年增93%，每股純益5.91元，已超越去年整年度的4.44元。

世禾近年調整策略，營運重心從面板轉往半導體，2019年起隨著半導體客戶擴廠、產能利用率提升，以及與原廠配合的效益顯現，半導體營收比重從47%，提升至今年前三季的63%，光電占營收比重自44%減少至30%。

世禾清洗設備合作包括應材(AMAT-US)、科林研發 (Lam Research)、東京威力科創(TEL)等，客戶主要為台積電、中國面板大廠等。