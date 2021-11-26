由香港「亞洲公司治理雜誌」主辦的2021年「亞洲優異成就獎」（11th Asian Excellence Recognition Awards）成績揭曉，國泰金控再度榮獲與「投資人關係」相關之獎項， 團體獎有「台灣區最佳CSR企業」/「台灣區最佳投資人關係企業」，個人獎包括李長庚總經理榮獲亞洲最佳CEO(投資人關係)/陳晏如財務長榮獲亞洲最佳CFO(投資人關係)/程淑芬投資長及張雅柔協理獲頒最佳投資人關係專業獎；這是國泰近期在「2020年亞洲永續報告獎」及「2021亞洲保險業獎(AIIA)」獲獎後，再受國際媒體的肯定。

香港「亞洲公司治理雜誌」，每年皆透過「公開資訊」對知名企業進行評選，頒發獎項給表現突出的各行業標竿企業，主要表揚亞洲各國、地區知名企業在:投資人關係、企業社會責任、商業道德、環境責任及財務表現等各區塊的亮眼成績。國泰金控在公司治理及投資人關係表現優異，獲得投資人高度肯定，本次一舉囊括6項大獎，可謂實至名歸。

自去年疫情開始以來，與全球機構投資人會面溝通的機會減少了，國泰金控仍持續透過線上會議與國內外法人溝通營運狀況、策略以及展望，維持對投資人服務的品質，據證交所截至11月16日的統計，國泰金外資持股比率為24.6%，今年以來增加3.3%。

國泰金控持續採用國際可持續金融框架，如可持續保險原則、赤道原則、責任投資原則等作為管理指南，全面納入ESG元素融入業務運營。國泰金控也期望成為一個可以協助區域運作以實現聯合國可持續發展目標（SDG）的解決方案供應商，利用金融核心競爭力，重視可持續發展的重點領域議題。

值得一提的是，國泰致力於推動企業永續，已連續4年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，並連續7年列名道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，是全球企業永續的最高殊榮之一，而國泰金控本次評比總體分數於DJSI所屬的保險產業的排名為台灣第一。

另外，「氣候、健康、培力」是國泰永續策略發展的三大主軸。氣候變遷是全球最迫切的風險之一，國泰金控遵循TCFD進行氣候相關風險辨識與評估，掌握財務衝擊與管理；亦善盡投資核心職能，參與多項國際倡議活動，且連續四年舉辦「氣候變遷論壇」，擴大影響力。國泰向來重視社會大眾的身心健康，已連續舉辦7年的員工減重比賽，平均每年參與員工「鏟肉」高達2萬公斤，每位參與者每減1公斤，公司便捐出100元用於安裝太陽能板，並將出售綠電收入捐給NGO以從事銀髮健康促進，完成「循環公益」模式。在培力主軸面向，國泰重視員工職能發展，也期望能落實年輕世代培育，將持續提供實習機會、推動產學合作，深化產業與學術的連結。

國泰金控是台灣最大的金融機構，明年(2022)即將邁入60周年，所服務的客戶占台灣人口6成以上，雖然疫情帶來衝擊，也帶來金融創新契機，如何為客戶創造更快速、便捷與安全的金融服務，是國泰永續創新的動力，秉持「What if We Could」精神，成就「Digital+人的溫度」持續努力，以前瞻的思維，穩健的腳步，朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。