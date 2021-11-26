歐洲疫情重燃，再加上通貨膨脹升溫，全球市場持續震盪，投資人緊盯美國聯準會縮減購債速度及對升息的態度。對於2022年的投資動向，「鉅亨買基金」認為，通貨膨脹情況將隨著晶片恢復供應、工廠持續復工而逐步走緩，聯準會在明年升息的機率仍低；另外，從歐洲新增感染人數及死亡人數的比例來看，疫苗仍具效力，疫情正逐漸流感化。預期市場波動仍會持續一段時間，建議投資人可採定期定額策略進場佈局，持續看好美國及台灣股市後市表現。

受到疫情及通膨的干擾，2021年全球市場呈現高檔震盪，主要股市走勢分歧。根據晨星截至今年10月底的數據統計，今年以來各天期排名在同類型前25％且正報酬達20％的基金中，以台股基金表現最突出，美股及歐股基金也頗為亮眼。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣經濟動能強勁，外銷訂單年增率創下連20紅紀錄，受惠於全球各國擴大基建及數位化商機，台灣外銷訂單的盛況可望持續；此外，台灣疫情控制得宜，國內經濟動能恢復有望加速，台灣總體經濟表現相對其他亞洲國家更具競爭力。目前台股預估本益比約14.5倍，已降至十年平均的17倍以下，台股相當具有長期投資價值。

美國公布10月消費者物價年增率為6.2％，扣除食品與能源後的年增率為4.6％，投資人對通膨的憂慮持續上升。張榮仁分析，今年通貨膨脹的關鍵來自於商品端價格上漲，若從物價上漲元凶之一的汽車相關產業來看，晶片短缺與供應鏈問題有所改善，預期未來對物價上漲造成的壓力將逐漸降低。另外，美國聯準會主席鮑爾持續強調縮減購債不等於升息，離充分就業目標還有很遙遠的距離，預期在影子利率上升至聯邦基金利率附近前，聯準會都不會開始升息。

針對歐洲部份國家新冠肺炎感染人數再度升高，市場擔憂全球疫情是否捲土重來，張榮仁表示，以德國為例，近一週平均每日新增感染人數突破4萬人，雖然新增感染人數超越前兩輪高峰，但新增死亡人數卻不到先前高峰的1/4，加上抗新冠藥物已開始獲得緊急授權使用，疫情正逐漸流感化。

張榮仁提到，全球經濟持續走在復甦道路上，2022年投資仍聚焦股市，建議投資人趁市場震盪之際，以定期定額持續佈局經濟表現強勁的美國及台灣股市。鉅亨買基金目前正推出境內外十大基金品牌，包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、摩根士丹利、統一、新光、野村(境內)、群益、凱基等系列基金定期定額10年零手續費優惠活動，投資人在進行佈局時可多加利用。