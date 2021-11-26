目前台中市汽車格共14萬5471格、機車格共14萬7672格，交通局將持續滾動檢討路邊畫設停車格，增加供給量。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市土地寸土寸金，市區停車格更一位難求，市議員26日在交通地政委會會質疑，「大樓比較高級嗎？四周都不能畫停車位，反而店家門前被畫到無法進出」，還有民眾住家前被畫停車格，從早停到晚，進出不便，連向市府申請塗銷困很困難。交通局長葉昭甫說，大樓畫設停車格，將都發局討論涉及建築線問題，至於住宅前畫設停車格也會注意出入動線。

台中市議會今日舉行交通地政委員會審查，藍綠議員都關切停車位不足問題，市議員陳淑華表示，很多路邊空間不畫停車格，連逢甲商圈周邊停車位都不敷使用，捷運沿線的停車規畫都未見交通局提出，要求交通局議會報告台中市的停車場現況與未來計畫。

市議員張滄沂指出，全市廿九區中，只有霧峰未設公立大型停車場，建議盡速撥用國有土地規畫停車場，以霧峰當地有商圈與林家花園竟無停車場，如來引來人潮。

市議員何文海為店家發聲，強調很多店家門口被畫滿停車格，出入不便，連客人都無法上門購物，叫苦連天。

市議員劉士州說，有的大樓憂心破壞美觀，大樓周遭都畫禁停車，反而機車停在行人道。

市議員謝明源表示，停車嚴重不足，停車基金如何開闢停車位？應從學校挖地下停車場，主動從學校、公園、公有閒置土地開始建停車場。

議員針對路邊停車格次要道路增加汽機車停車場表示，台中市動工十多場停車場，鼓勵民眾參與鼓勵民間閒置土地，停車場應蓋在實際有需求的地方。

交通局長葉昭甫指出，在周邊大樓畫設停車格，要研議合理規範，目前台中市汽車格共14萬5471格、機車格共14萬7672格，交通局將持續滾動檢討路邊畫設停車格，增加供給量。

此外，為解決市民停車需求，市府正興建23場路外停車場，完工後將可再增加汽車格約5600格，機車格約5000格，持續以「路外為主、路邊為輔」的停車政策，提供臨時停車空間，同時促進社會經濟活動，提升地區經濟發展。