高雄28歲邱姓男子酒後未戴安全帽騎乘機車到住處附近的鹹酥雞店買消夜，途中遭巡邏員警攔停，由於邱男身上散發酒氣，警方便對其實施酒測，邱男酒測值高達0.26mg／l，而邱男無奈表示，自己沒帶安全帽的原因是剛洗完頭不想破壞髮型，才遭警方攔檢，警方詢後將邱男依公共危險罪嫌移送偵辦，並對邱男開出未戴安全帽罰單。

高市警苓雅分局三多路派出所員警25日晚間10時許執行巡邏勤務，行經苓雅區武昌路70巷口時，發現邱男騎乘機車未戴安全帽，因此趨前將其攔停，盤查過程中，邱男面對警方問答眼神閃爍且渾身散發酒氣，他也坦承半小時前曾在家小酌。

警方對邱男實施酒測，呼氣酒測值達0.26mg／l，邱男向警方供稱，他晚間獨自在家飲用2瓶啤酒後，忽然嘴饞想至住家附近買鹹酥雞當消夜配酒，又因為剛洗好頭，擔心戴上安全帽會影響頭髮造型，便直接騎乘機車出門，未料，在途中卻因未戴安全帽遭警方攔查，邱男表示相當懊悔。警方詢後將邱男依公共危險罪嫌移送偵辦，此外，邱男還得吞下500元未戴安全帽的罰單。

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