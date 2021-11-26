晶心科(6533)深耕RISC-V傳喜訊，其Andes D45 RISC-V核心，獲大陸嵌入式解決方案廠商上海先楫半導體(HPMicro Semiconductor)採用，推出RISC-V微控制器HPM6000系列。

HPM6000 MCU全系列產品，包括多核心的HPM6750、單核心的HPM6450，及入門級的HPM6120版本，均是採用晶心科的RISC-V核心，也都具有雙精度浮點運算及DSP擴充指令，內置2MB SRAM，以及多媒體功能、馬達控制模組、通訊介面及安全加密。HPM6000系列具備高效能、低功耗、高安全的特點，可廣泛應用於智慧工業、智慧家電、金融終端支付系統、邊緣運算及物聯網等熱門應用。尤其旗艦產品HPM6750採用雙Andes D45 RISC-V核心，配置創新匯流排架構、高效的L1 cache和local memory，創下超過9000 CoreMark和4500 DMIPS性能的新記錄，主頻高達800MHz，專攻邊緣運算。

晶心科累計前三季營收為5.51億元，相較去年同期增加76.3%，稅後淨利為1.32億元、年增加255%，每股盈餘為3.05元。今年晶心科受惠於客戶產品投片量大增，前三季權利金相較去年同期大幅成長，故晶心科全年營收、獲利仍有可望改寫歷史新高。

先楫半導體主要是專精於嵌入式解決方案，成立於2020年6月，總部坐落在上海張江，在天津和武漢設有子公司，產品線包括微控制器、微處理器和周邊晶片，以及配套的開發工具和生態系統。