111學年度高中英語聽力測驗第二次考試將於12月11日舉行，大考中心今(26)日舉行線上記者會，主任周兆民表示，受疫情影響，本次考試沒有設置大陸考場，大陸考場考生將安排與111學年度學科能力測驗一同考試。

教育部去年耗資新台幣1500萬元，到大陸考區設置英聽考場，周兆民指出，考量疫情持續，受兩岸居家檢疫及相關專家提供的醫學觀察，今年英聽第二次試僅設台灣考場，大陸考場英聽考試將與明年學測合併辦理。

大考中心今日也說明諸多本次考試防疫政策。周兆民說，大考中心將於考前22天與衛福部等相關單位勾稽，掌握居家隔離、檢疫考生名單，並主動聯繫考生。

周兆民提醒，考生若在考前臨時接獲通知確診，或是必須進行居家隔離、檢疫、自主健康管理，得立刻與大考中心聯絡，若私自參加考試，最重可取消資格。

周兆民提到，考量到疫情隨時變化，大考中心會與指揮中心保持聯繫，隨時滾動修正考試防疫策略，如有更改規則，會透過媒體和網站公告，請考生務必多加留意。