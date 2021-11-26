34E網紅直播主賈曈曈今(26日)驚傳24日凌晨在板橋路邊遊蕩，被警方查出口袋裡有3包毒咖啡包，被捕後目前檢方諭令5000元交保。賈瞳瞳擁有超突出上圍和甜美五官，過去就曾受邀上節目，暢談當女生的煩惱，她直言胸部從國中時開始發育，有回從家中公寓出門時，因為趕時間又被胸部擋住視線，竟因此摔下樓梯，躺了一星期才好。

賈曈曈2019年曾上《國光幫幫忙之大哥是對的》，分享身為正妹的煩惱，她報出三圍是34E、26、33，大約從國中時胸圍就跟現在差不多，又因為她讀的是男女合校，曾被年幼的男生嫌棄身材好噁，當時學校會統一發泳衣供學生上游泳課穿，賈曈曈便成了班上唯一穿不下泳衣的女生。

賈曈曈先前上節目分享三圍。（圖／翻攝自永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever Youtube）

賈曈曈上《國光幫幫忙》（3:34起）。（影音／取自永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever Youtube）

聞此，主持人庹宗康問若34E賈曈曈覺得太大，那怎麼樣的胸圍算剛剛好？賈曈曈回：「大B小C剛剛好吧」，引來其他來賓鼓勵她現在的身材也很好。賈曈曈補充，自己很愛買網購，但因胸部太大常難買到適合的尺寸，某次還因此損失了上萬元，因為該網站未標明罩杯，只註記了胸圍，她以為應該可以，結果到貨後通通不能穿，只能摸摸鼻子認賠。

賈曈曈上節目時分享胸部大的缺點。（圖／翻攝自永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever Youtube）

但除了壞處外，賈曈曈也承認胸部大有好處，由於她從事的工作是拍照模特兒，能駕馭的衣物風格變得比較多，但仍有一缺點，因為她胸部上有很多青筋，拍照時常常嚇到攝影師，一旁的孫鵬則回可能是皮膚太薄、太白的緣故，除此之外，賈曈曈更透露因為胸大，跑步相當不舒服會痛，胸部下方還容易流汗，令她直言常常因此覺得很尷尬。

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