高雄市農業局為替高雄農村找尋新方向，舉辦創客學堂業師交流會，邀請各行各業的職人老師，交流彼此對異業結盟的想法。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

創客學堂業界職人齊聚一堂，為農村發展注入新活力！高雄市農業局為替高雄農村找尋新方向，舉辦創客學堂業師交流會，邀請各行各業的職人老師，交流彼此對異業結盟的想法，並研討專業與農村社區結合的可行方案，提升在地產業的創意與執行能力。

活動中，法餐主廚簡天才分享「從產地到餐桌」的實務經驗，大家對「零碳食材」提升農業產品的附加價值很有興趣，就連疫情時期，亦透過與地方漁業從業青年漁產結合，開發冷凍即食包於網路販售，靈活變化營銷策略，讓事業經營持續前進，不受外在環境嚴重衝擊，走出自己的路。

創客學堂所邀約之業界職人，皆具備深厚專業技能與商業經營經驗，更能從不同角度看出農村社區的需要；如「Atti咖啡研究工房」咖啡烘焙師林建豪，對於高雄山區咖啡產業經營精品化，發表專業見解；「樹空氣」精油芳療師劉旻青，預計結合高雄在地香料，開發嶄新在地精油產品；「花生堂」軟裝設計師賴玉婷，則提出社區空間的整體營造方向，給予遊憩民眾對社區產生深刻印象；「青恆視覺設計工作室」藝術家吳貞育，認為可以為社區產品進行視覺包裝，增加商品質感與銷售性等。

另有高雄在地成熟品牌，包括岡山志斌豆瓣醬第三代老闆黃小鳳與左營中外百年餅舖總經理張美華，於近期與在地農產品結合，推出如鳳梨豆瓣醬、那瑪夏山茶茶餅等特色產品，展現一二級農業與業界緊密連結，為高雄農業的異業結盟開闢新氣象。

高雄市政府農業局長張清榮表示，串聯發展成熟之社區，營造食農體驗場域，提升多元管道行銷，正是農村社區實現6級產業發展的必經之路，藉由此次在地業師交流的機會，激發出改造社區的新點子，同時農業局亦力邀講師進入社區，替農村帶來更多產業轉型的力量，為在地發展注入新鮮活力與想法，讓產業持續升級再進化。