北京對互聯網平台的監管持續加強。《華爾街日報》引述知情人士稱，中移動、建行、中石油等9間國企，以安全問題為由，限制員工使用微信。

據知情人士透露，至少有9間國企的管理人員本周告訴員工，在微信上建立的任何工作聊天群可能包含敏感資訊，應關閉並刪除。這些國企包括中國部分最大型企業，如中國移動有限公司 、中國建設銀行股份有限公司和中國石油天然氣集團公司。

其中一些知情人士說，他們還要求員工在使用微信進行工作相關交流時要謹慎。這些國企沒有公開披露對微信的任何安全擔憂。

微信已深入中國用戶的工作和生活。不少企業都將微信作為內部和外部溝通工具；疫情期間，許多人依靠微信進行遠端工作。在生活方面，微信能聊天、付款、叫車，同時，還能查詢到新冠疫苗接種紀錄和密接者追蹤等。

知情人士透露，在一些國企，從微信向其他應用程式的轉換可能是逐步的。一些企業已要求員工將與工作相關的對話轉移到其他平台，包括阿里巴巴的釘釘（DingTalk）和騰訊的企業微信（WeCom）。

騰訊指出，全球許多企業正轉向使用企業軟體，以滿足內部溝通需求，騰訊提供辦公協作WeCom作為解決方案。

中國工信部周三稱騰訊旗下手機App存在違規行為，要求騰訊暫停推出新的手機App，現有手機App暫停更新至年底，待工信部檢測，合格後才能正常上架。騰訊則回應，會定期與相關政府機構合作，以確保監管合規。