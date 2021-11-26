時代力量立委邱顯智、王婉諭籌設的「行動時代辦公室」，將在明天舉行開幕茶會，被解讀為另立黨中央。對此，邱顯智今天受訪時指出，他對四大公投案與黨中央立場相同，該辦公室定位為民間智庫，盼能藉此連結更多社會力，與公投無關；時力黨主席陳椒華也說，成立辦公室加強政策研究，「沒有什麼不好」。

王婉諭在記者會進行中提前離席。（摘自時力臉書直播）

四大公投將於12月18日登場，時力日前開記者會，宣布三好一壞立場，也就是除了不同意重啟核四，針對反萊豬、護藻礁、公投綁大選公投案都表示同意，不過，當天因邱顯智、王婉諭未出席記者會，傳出時力內部對公投意見不同，而邱、王將成立「行動時代辦公室」，引發另立黨中央聯想。

時力主席陳椒華上午與王婉諭、邱顯智共同舉行「偽科學終將失敗，核四無重啟條件」記者會，不過，王婉諭在記者會結束前，提前離席。陳椒華說，時力在中央黨部有政策研究部門、智庫、國際中心、組織部、社發中心等部門，黨團也有政策研究部門，「邱委員、王委員要針對政策研究部分再加強，我覺得對黨來說，沒有什麼不好的地方，不接受故意解讀為分裂的說法」。

對於外界解讀成立「行動時代辦公室」是因與黨中央公投立場不同，才出現分裂，邱顯智指出，這是空穴來風，成立行動時代辦公室是希望集結更多民間力量，「主要做社會面的連結」，他強調，他對四大公投案與黨中央立場相同，該辦公室定位為民間智庫，盼能藉此連結更多社會力，與公投無關。

至於是否呼籲民眾支持珍愛藻礁公投案，邱顯智說，政府應積極回應發起公投方提出的「台北港替代方案」，說明為何這個替代方案不可行，告訴大家為何三接非得蓋在這個地方不可，然而政府至今未清楚說明為何台北港替代方案不可行，因此認同投下同意票。