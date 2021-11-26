海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊林姓預財士涉嫌侵吞同仁差旅費用共17萬8000元，經廉政署南調組會同高雄憲兵隊查獲，一審被依侵占公款罪判3年6月。二審高雄高分院審酌他坦承犯行，並繳回犯罪所得，改依利用職務詐取財物罪判2年、緩刑4年，可上訴。

林男2016年1月至2017年8月止擔任海陸偵搜大隊預財士，經辦小額採購及差旅費核銷，負責現金及各款項收入、支出及帳冊登載等會計、出納等財務行政業務。

2017年2月17日至9月29日期間，林男涉嫌盜用23名同袍印章，詐領他們春節外出招募人才宣導、前往澎湖年度海灘勘測任務、支援三軍聯合實彈射擊警戒任務等差旅費共17萬8000元。

林男雖於2018年4月16日辦理退伍，但該案經廉政署南調組會同高雄憲兵隊查獲，依涉嫌貪污治罪條例移送偵辦。

一審橋頭地院依判處林男有期徒刑3年6月，他不服上訴高雄高分院，表明願意坦承犯行並繳回犯罪所得，法官改依利用職務詐取財物罪，改判2年、緩刑4年，以啟自新，全案仍可上訴。