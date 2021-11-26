新北市長侯友宜22日宣布今年「新北歡樂耶誕城」12月3日開城，將於新北市市民廣場、站前廣場及萬坪公園規畫3大樂高主題燈區，開城後首周的周末假日12月4日、5日將舉辦「耶誕歡樂派對」，以文青風聞名的「有趣市集」將先進駐市民廣場，5日也邀請唱紅「俗女養成記2」中插曲「蚵仔麵線」的琳誼（Ring）等藝人歌手演出。

新北市觀旅局長蔣志薇表示，12月除了必訪的「新北歡樂耶誕城」之外，其實也非常歡迎民眾白天就來板橋安排一日小旅行，板橋有許多值得造訪的人文藝術景點，如距離新北耶誕城車程約20分鐘的「435藝文特區」，是一處結合藝術與生活的公共休憩空間，除了展出各項展覽的藝文展場外，還有收藏3000多件玩具的臺灣玩具博物館佇立其中，廣大的綠地更是闔家大小最棒的休閒場域。

而距離「435藝文特區」車程不到15分鐘的「林本源園邸（板橋林家花園）」，是板橋被列入國定二級古蹟的重要歷史建築，古意盎然的庭園與迴廊建築，非常值得闔家大小參訪遊覽；結束林家花園的探訪，步行約11分鐘即可抵達傍晚開始營業的知名「湳雅夜市」，各式美味小吃滿足味蕾享受。

觀旅局表示，「2021新北歡樂耶誕城」12月3日開城至明年1月2日，民眾可搭乘公車、高鐵、台鐵、客運、捷運等多元交通方式抵達板橋站，輕鬆抵達三大燈區；眾所矚目的「巨星耶誕演唱會」於12月11日、12日在新北市市民廣場登場，壓軸卡司請到彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭。相關訊息可上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。