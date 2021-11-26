（2021亞洲樂齡智慧生活展26日開幕，義守大學副校長李樑堅（左起）、屏東副縣長吳麗雪、衛福部長照司副司長周道君、安益總裁涂建國、經濟部國貿局處長賴國星、高雄副秘書長郭添貴等人剪綵。圖／顏瑞田）

因為新冠疫情衝擊，今年進入第7屆的2021亞洲樂齡智慧生活展，26日開幕，規模雖然縮小，不過，隨著疫情趨緩，加上國內研究機構估計2025年的銀髮商機，高達3.8兆元，因此，亞洲樂齡智慧生活展明年將擴大舉辦，要讓高齡長者過得更健康、更快樂。

2021亞洲樂齡智慧生活展26日起，在高雄展覽館一連舉行3天，26日的開幕式，邀請衛福部長照司副司長周道君、屏東副縣長吳麗雪、安益總裁涂建國、經濟部國貿局處長賴國星、以及高雄副秘書長郭添貴等人剪綵

安益集團總裁涂建國表示，為了讓國人的人生第二階段走的更美好，2021亞洲樂齡智慧生活展，雖然因為新冠疫情的關係，規模縮小，但，還是特別邀請科技相關的銀髮產業、以及保健食品等企業，讓這些跟銀髮生活相關、與時俱進的產品與科技，提供銀髮資訊和商機，打造全台最佳樂齡生活體驗平台。

他說，安益集團茵康國際今年規劃5大主題專區及高雄、屏東兩大政府主題館，以「陪伴」，作為展會核心精神，鼓勵民眾帶著長輩踏出家門，一起體驗最新樂齡生活方案，為長輩、也為自己的樂齡生活，提前準備，活到老，更要「活在當下、活得精彩」。

涂建國指出，台灣即將步入超高齡社會的同時，也讓銀髮商機潛力龐大，因此，亞洲樂齡智慧生活展明年將擴大舉辦。

行政院衛福部長照司副司長周道君指出，這是他第四次參加亞洲樂齡智慧生活展，這是南台灣相當具有代表性的銀髮展，顯見大家都非常關切長者的照護和健康生活。

周道君表示，目前國內65歲以上人口，占比約16.15％，長照將是政府非常重要的責任，今年剛好也是長照司成立滿3年，希望政府和民間共同努力，為越來越多的高齡長者，提供更健康、更安全的生活，希望大家保持年輕的心態，及早準備，迎向更好的銀髮生活。

經濟部國貿局高雄辦事處長賴國星指出，預估2025年，國內將進入超高齡社會，65歲以上的長者占比，將達25％，而根據國內研究機構預測，銀髮商機在2025年將達3.8兆元，政府和民間企業正在食衣住行等方面，提供高齡長者有更多的選擇，以便過著更健康的生活。