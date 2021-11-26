（IG最夯超萌打卡點 「５米高小雞汁」就在全台秀泰生活。圖／秀泰）

一年一度的聖誕節即將到來，到處充滿著濃濃的過節氣氛，各大百貨商場紛紛佈置各具特色的耶誕樹「吸睛」！其中，秀泰生活利用百棵馬卡龍色系的聖誕樹、萬顆聖誕燈球及燈飾在全台商場打造出浪漫唯美的「夢幻聖誕森林」，每到週末更有浪漫的飄雪秀，預料將成為拍照打卡的熱門據點！

秀泰表示，今年與創下百萬觀看數的人氣動畫Youtuber「床編故事」合作，其中最受到粉絲歡迎的人氣角色「小雞汁」驚喜現身，每家商場都有5米高的巨型小雞汁及床編故事動畫中的人氣角色，同時推出限定的聯名商品「聖誕奇雞保鮮盒」及「暖心小夥伴萬用毯」，12/6至明年1/2到全台秀泰生活商場，消費滿額即可加價購兌換。

此外，11/26~12/5期間，全台秀泰生活歡慶耶誕，祭出最高12%回饋的限定優惠，全館滿3000元送300元抵用券，使用秀泰聯名卡滿5000元，可獲得最高600元抵用券；全館品牌同步祭出秀泰獨家優惠，多樣熱門商品最低下殺五折起，消費滿額還能再抽光陽電動機車、折疊手機Samsung Galaxy Z Flip3 5G、兒童超跑等多項大獎。