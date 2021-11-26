房市旺，大咖購買不動產頻加碼，過去幾年以富邦、南山等壽險業為最大買方，今年以興富發集團今合計購買土地等不動產339億元，擠下壽險業，成為最大買方，十大買方中建商占八名。

據信義全球資產統計，今年上市櫃公司不動產的最大買主，手筆最大的興富發339億元，遠遠超過第二名的新光人壽196億元百餘億元，遠雄、華固、皇翔等建商，以及日前標下北士科地上權的仁寶康舒聯盟，今年加碼不動產均逾80億元，此外，達麗、國建、華建、宏普等建商，今年加碼土地也都超過50億元。

信義全球資產總經理柯宏安表示，房市投資動能復甦，在企業多元布局下，土地與商用不動產市場已連續4年破2000億關卡，今年更可望突破3000億元大關，建商、壽險金融及自用買方持續成為不動產投資市場支柱，大型建商佈局趨勢明顯由北往南擴張，往中南部鎖定較有千坪大基地的成熟商圈或是新重劃區；壽險業在辦公產品釋出稀有、租金收益率提升不易下，進而轉戰台北市中心以外，如內科、或新北市、新竹等區域。

過去二年房市最大買方分別為富邦人壽與南山人壽，今年興富發集團可望一改過去幾年由壽險業雄據不動產投資王的局面。興富發投資區域涵蓋全台各地，包括新莊副都心、桃園捷運A7站、桃園高鐵特定區、台中七期重劃區、台南及高雄等，單筆交易金額最高的是以85億元買下新莊副都心3280坪的商業土地，投資產品除土地外也跨足商場，以23.5億元買下國產實業位於高雄的悅誠廣場五成產權。

去年宣布加碼不動產市場的新光人壽則為今年最積極布局房市的壽險業者，合計總投資金額高達196億元，投資產品以純辦、廠辦、地上權為主，包含以93億元買下中華開發辦公大樓、以56億元買下3棟新竹萊恩廣場，此外以44億元權利金標下二筆北士科地上權、3億元標下高雄市前金區地上權案。