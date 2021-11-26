針對民進黨前議員王浩宇及臉書粉專「辣台派」聲稱，歐盟禁萊豬敗訴，未來15年，每年需花1億美元補償美國損失，總額450億台幣。對此，反萊豬醫師蘇偉碩今駁斥，這是不實宣傳、公然造謠，嚴重違反《公投法》，希望以正視聽，不要觸犯公投相關規定。

針對瘋傳歐盟禁止萊豬、萊牛進口，被美國告到WTO，判定歐盟敗訴要賠償，蘇偉碩今批評，這是錯誤的假消息，經濟部曾提到，所有爭端解決，從來沒有會員國提出萊克多巴胺判定，哪來歐盟被判定敗訴。

蘇偉碩說，貿易爭端基過仲裁關貿減免、減讓，也許有懲罰性關稅，但沒有現金賠款這一項，因此希望能以正視聽，避免其他人受到謠言影響。

蘇偉碩強調，經濟部最近一份報告提到，WTO在萊克多巴胺的爭端事務上，沒有任何的判例，既然沒有尋求爭端解決，政府怎能放任側翼粉專宣傳假訊息。

依據《公投法》規定，不得以威脅、恐嚇等方式，改變選民意向。執政黨現在大肆宣傳若禁止來豬進口，會有巨額賠償金，蘇偉碩認為，此說法已足以動搖公民投票意願，違反公投法相關規定，有法律刑責要負擔。