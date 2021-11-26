健康意識抬頭，補充保健食品已成每日例行公事，不過市售產品百百種，該怎麼挑才不會踩雷？以魚油為例，吃魚油是為了補充珍貴的Omega-3脂肪酸，畢竟三餐在外難以營養均衡，就算有吃魚也不代表攝取足夠，因此Omega-3脂肪酸的濃度、製造廠商、獲得獎項、萃取型式及魚種等皆為挑選的重要關鍵，而外科權威主任醫師楊智鈞提醒這樣挑才正確！

Omega-3濃度應高於84%、知名大廠製造商、榮獲獎項

無論是殷勤求學的學生，還是辛苦工作的上班族，都需要清晰的思緒以求優秀表現，而魚油中的Omega-3脂肪酸擁有調節生理機能、維持健康等保健功效，而且Omega-3脂肪酸中的DHA、EPA成份，是人體無法自行生成的必要營養素，因此每日補充確實能守護人體健康。

不過，魚油中的Omega-3脂肪酸濃度需大於84%以上，能發揮良好的保健功效，也就是濃度越高越好。市面上已有濃度高達97.7%的魚油，若是濃度低，則無法攝取到充足的有效成分、浪費金錢，因此挑選時務必看清標示再購買。

此外，選擇有品質保證且有口碑的大廠製造商，才能吃得放心。德國是目前最具規模的魚油原料大廠之一，特別以德國KD Pharma最為知名，高品質的原料榮獲歐美權威單位認證，包含IFOS、美國藥典USP、歐洲藥典CEP認證等，品質毋庸置疑。

有無國內、外第三方的公證單位認證也十分重要，像是國外有食品界奧斯卡別稱的Monde Selection，以及針對魚油品質檢驗的IFOS；國內品質與科學實證最高評選機構的SNQ、SGS定期送驗等，若皆榮獲世界頂級特金獎、五星認證，則表示此魚油過關斬將，通過全球最高標準及最嚴苛的品質檢驗。

深海遠洋小型魚、專利萃取型式

然而，魚油的魚型萃取也不容忽視，畢竟近年海洋汙染嚴重，若是重金屬存留在魚油中，影響身體健康是你我不樂見的。所以品質良好的魚油，應是在純淨海域捕撈的深海小型魚種，並且搭配多項檢驗認證，像是汙染物、微生物及重金屬等檢驗報告，對消費者來說安心有保障。

此外，萃取型式攸關魚油的濃度。目前被公認可獲得最高濃度、有效去除汙染物的最佳萃取方式為「超臨界萃取技術」，可有效取得不含化學溶劑、糖、水、飽和脂肪酸、蛋白質或膽固醇的純淨魚油，若是再搭配「rTG型式」則為最佳組合。一般魚油萃取方式分為EE、TG及rTG，rTG就是提升Omega-3脂肪酸濃度的最新萃取技術，因此挑選rTG型式的魚油可獲得高吸收度之外，還能提升魚油對健康的價值。

(圖/shutterstock)

市面上最初販售的魚油，體積往往都很大顆，難以吞嚥進而抗拒補充。其實，魚油的大小並不與濃度成正比，根據每日人體建議所需的Omega-3脂肪酸含量為1000mg，高純度深海魚油只需兩小顆即可。

想要透過魚油保持身體機能其實很簡單，外科權威楊智鈞表示，像是大研生醫生產的「德國頂級魚油」，是經SGS檢驗Omega-3脂肪酸濃度高達97.7%的rTG型式魚油，其高品質的原料也獲得國內外雙認證，包括IFOS五星認證和世界頂級金獎、SNQ國家品質標章認證，小顆粒高濃度，方便老人和小孩補充，適合全家人安心安全的補充。不過，要能完整發揮魚油功效，除了把握這挑選5關鍵，持續的每日補充也是關鍵所在！