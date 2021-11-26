線材廠官田鋼(2017)於今(26)日上午開出12月份盤價，全數平盤開出，為連續第五個月開平盤。
官田鋼今年上半年盤價持續上揚，但自8月起盤價轉為平盤，第三季獲利比第二季下降。第四季鋼價持穩，但原料價格上揚持續壓抑利差空間，第四季獲利可能比第三季續降。
官田鋼自結10月歸屬予母公司稅後利益2981萬元，每股淨利0.09元；自結前10月營收33.47億元，營業淨利4.74億元，歸屬予母公司稅後利益5.67億元，前10月自結每股淨利為1.73元。
官田鋼第三季單季淨利約為1.4億元，比第二季下滑約41%，單季每股淨利約為0.43元。
官田鋼第二季受惠漲價效應，單季每股淨利0.73元，達今年最高峰。
官田鋼前三季營收30.8億元，營業淨利4.29億元，歸屬予母公司稅後利益5.38億元，每股淨利1.64元，比去年同期虧損大幅好轉。
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