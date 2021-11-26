Indian Navy to Commission Fourth of the scorpene class Stealth Submarine 'INS Vela' 🇮🇳 tomorrow in Mumbai pic.twitter.com/PXMqbjCSvI — MeghUpdates🚨™ (@MeghBulletin) November 24, 2021

面對中國大陸水面艦數量快速成長，為強化海軍海洋拒止能力，印度第4艘鮋魚級潛艦「鋸鰩號」(S24)25日舉行正式服役典禮。印度海軍參謀長辛赫（Karambir Singh）在致詞時指出，「鋸鰩號」能在海戰中執行全方位攻擊作戰，所有擁有火力與能力能發揮關鍵作用，進而保衛印度海上利益、反制中國大陸水面艦威脅。

「鋸鰩號」是「P75計畫」預計生產6艘潛艦中的第4艘。在辛赫的見證下，服役儀式於孟買海軍造船廠舉行。《今日印度》指出，「鋸鰩號」將編入西部海軍司令部的潛艦艦隊，成為印度軍火庫中關鍵的一員。「鋸鰩號」的名字繼承自「鋸鰩級」首艦，後者於1973年8月31日服役。

報導指出，出席服役儀式的還有議員薩望特、西部海軍司令部司令庫瑪(R Hari Kumar)、退役中將、馬札岡船塢公司董事長普拉薩（Narayan Prasad），以及印度國防部軍職與文職官員。

※潛艦國造新里程碑

《今日印度》指出，鮋魚級潛艦為極為強大的載台，除具先進匿蹤功能，還配備長程導引魚雷與反艦飛彈。該艦也備有最先進聲納與感測器，使其擁有傑出作戰能力。同樣地，該艦安裝的先進「永磁同步馬達」作為推進馬達。

印度這幾年持續推動國造案，「鋸鰩號」更是將「印度製造」的精神發揮淋漓盡致。該艦採用國產電池，設計過程則有馬札岡船塢公司團隊、潛艦設計集團

(SDG)的海軍工程師與潛艦監管小組(SOT)的參與，船員訓練則由印度訓練小組(ITT)負責，為潛艦自製樹立新里程碑。

The defence sector is roaring the mission of #AatmaNirbharBharat as the fourth Scorpene-class INS Vela conventional submarine built by Mazagon Dock Limited under Project-75 processed into #IndianNavy. pic.twitter.com/56BcAg5Jru — Kanu Desai (@KanuDesai180) November 25, 2021

※因應陸水面艦快速擴張

《今日印度》指出，老「鋸鰩號」為印度海軍效力37年，為印度海軍服役最久的作戰潛艦，於2010年1月25日退役。除了培育無數潛艦船員，在她輝煌的職業生涯中還建立多項驚人成就。

面對大陸水面艦隊快速擴張，印度有意強化水下戰力、提升海洋拒止能力，進而反制大陸水面艦隊並維護印度洋利益。在此一指導原則下，新「鋸鰩號」能在海戰中執行全方位攻擊作戰。

印度海軍強調，「一旦下潛，其令人印象深刻的匿蹤與攻擊力，讓她為獵殺任務做好準備。鋸鰩號配備的先進武器與聲納，全都整合入潛艦戰術整合戰鬥系統(Submarine Tactical Integrated Combat System, SUBTICS)之中」。

《今日印度》則指出，一旦確認目標，「鋸鰩號」就能發射掠海飛彈與對手一搏。《印度斯坦時報》也表示，不論是水面上或水面下，「鋸鰩號」能同時使用魚雷與反艦飛彈進行攻擊。