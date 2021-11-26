穀保家商26日在黑豹旗8強賽靠著第3任林華偉踩住煞車，以8比2擊敗鋁棒組代表白河商工，連9年挺進4強。今年高三的林華偉球速大幅進步，他也設下球速150公里的目標，「如果達到可能明年就會參加中職選秀。」

穀保首局就靠著高飛犧牲打先馳得點，但3局上先發投手孫易磊出現亂流，1出局後被連敲2支安打，雖然三振蔡若新抓下第2個出局數，但又接連被敲2安及投出觸身球，失掉2分退場，換上第2任投手邱緯綸。

1分落後的穀保在3局下立刻展開反攻，靠著3支安打及成功短打推進，又要回1分領先。4局上穀保邱緯綸續投，但他一上場就連續投出2個保送，穀保再度換投，換上「校長」林華偉，他成功化解可能的失分危機，穀保打線也在後段有所發揮，最終以6分差取勝。

林華偉中繼3局投出4次三振、無失分，是穀保能夠穩住領先的關鍵人物，總教練周宗志說：「今天的表現算是他平時的水準，今年他速度進步很多，隊內賽、巨人盃、立德盃有測到147公里，加上他變化球控制力不錯，若未來均速能夠提升到144公里的話，會更有威脅性，若持續進步，明年畢業要挑戰職棒也不是不可能。」

林華偉則表示，自己若達到150公里球速目標就會出來選秀，「球速還是有進步空間，這只是跟教練之前聊天時設下的目標，也可能先到大學磨練，入選國家隊後再選秀。」

過去都是擔任先發投手的他，今天是首度擔任救火隊，對於「拆彈」初體驗，林華偉笑說：「還不錯，但也還在適應，不過丟後面感覺也很好，因為可以催球速。」他透露，自己對變化球控制滿有信心，尤其是滑球跟指叉球。