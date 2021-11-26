為協助創客從創意走向生意，勞動部勞動力發展署於11月27日舉辦「創客創業加速器媒合活動」，首度以Gather Town互動平台打造線上活動會場，會場聚集14組以上創客展出創意作品，透過相互交流探討創客、創業、募資及量產等領域，增進跨域合作機會，並邀請創業輔導專家學者，提供創業諮詢輔導服務，協助創客作品商品化。

本次主題討論聚焦在「創客學習市場」及「創客創業」，由CAVEDU共同創辦人鄭建彥分享創客學習市場現況、拓可思執行長高語婷分享創客學習市場創業實務心得、M.ZONE大港自造特區執行長楊育修分享這些年對文創、工藝創客創業的觀察以及邁雅設計創辦人史承彥從創作到走入市場接受考驗的實務心得；當民眾進入創客領域，勇於實現創意並進行產品設計與試作時，可多多運用勞動部勞動力發展署所屬五分署6處創客基地提供的機具、空間、專業師資等資源，創客基地同時連結勞動部創業諮詢輔導、貸款等服務，加速創業之路。

本次活動特別邀請到5位具天使投資、硬體加速、群眾募資等經驗的創業輔導專家學者，為創客團隊進行線上1對1諮詢與輔導，協助創客團隊解決作品量產及獲得創新創業相關資源。本活動另有設置作品展示區，參與線上擺攤的創客團隊有訪古文創的「IoT自動酒精噴霧」，是一款可以自動回報酒精和電力存量的教育用酒精噴霧器；軟實力精進聯盟的「物聯網手機遠端遙控飛機」，由滑行到起飛、巡航到降落，皆能人為控制；做好Welldone的「好桌WELLABLE」，透過模組化設計，突破家具僅有單一用途的固定功能；台灣開源醫材研究（OSMSTW）的「開源呼吸器」，發揮創客精神研究出開源版的呼吸器，將技術文件免費釋出期許能助益新冠肺炎的重症患者等創客團隊，提供參觀與交流，增進跨域合作的機會。

對本活動有興趣的朋友可於11月27日10時活動時間至以下活動網址進入線上會場，歡迎大家來交流！https://pse.is/3u5fj5想了解更多創客、創新、創業議題，請持續關注「vMaker台灣自造者」網站（https://vmaker.tw/）及臉書粉絲專頁，獲取更多最新消息、科技新知及活動資訊。