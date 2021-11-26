（長年期高保證利率新台幣保單、長年期健康險四年後恐逐漸消失。圖／資料照片）

有需要，要買要趁早。國泰人壽執行副總林昭廷26日表示，2026年1月1日台灣即將接軌保險合約會計（IFRS17），屆時新台幣預定利率較高的壽險保單、長年期或終身型健康險，因為可能損及壽險公司獲利及淨值，理論上各公司將會降低保單保證利率、縮短承保天期。

簡單來說，現在新台幣保單預定利率可能還有1~1.5％，但新台幣10年期公債利率才0.5％上下，海外投資過多未來會依幣別風險可能要增資，所以壽險業者應該會調降新台幣保單預定利率，改以浮動的宣告利率因應，亦或是不再大量銷售長年期、終身型固定利率保單。

健康險現在也多為終身險，理賠範圍包山包海，未來可能因為平均餘命延長、醫療技術進步，讓健康險損失率拉高，長年期健康險的保證風險，在接軌IFRS17後，都會反應在財報上，影響壽險公司的獲利或淨值，甚至可能會被要求增資。

因此，2026年之後，新台幣長年期固定利率保單、長年期健康險極可能逐漸消失，取而代之的是浮動利率保單、一年期或短年期保單，對於高齡或弱體者投保需求，會再推出保費較高的弱體保單因應，所以保戶若有保障或資產累積需求，又想鎖住保險成本，可能要在2025年前「買滿買好」。

林昭廷分析，2026年台灣要同步接軌IFRS17與新清償能力指標ICS2.0，是極龐大的工程，壽險公司經營模式、投資及財報應會跟現在大不相同，除了高保證利率保單、長年期或終身健康險等保單會降低銷售比重外，風險性資產及攤銷後成本（AC）項下的債券亦會大量減少。

未來壽險公司賣股票、基金等獲利，不進損益表，而是放在股東權益的可分配盈餘項下，若不逐月揭露，則壽險公司將不必為了衝獲利，在股海中殺進殺出；同時風險性資產投資過多，恐會有增資壓力，一般投資金額會跟各壽險公司淨值相去不遠。

如現行壽險公司投資股票、基金等遠逾新台幣3兆元，但壽險業10月底淨值只有2.6兆元，且IFRS17後保單負債也會隨利率變動，影響淨值，所以股票、基金勢必要減碼。