新北市中和警分局今（26日）舉辦義警常年訓練。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（26日）舉辦義警常年訓練，課程內容豐富多元，紮實訓練以強化民力執勤應變能力，進而保護民眾及自身安全。警察局長黃宗仁、義警大隊長陳汪全、警察局保安科長謝龍富等親臨會場，表達及慰勉義警人員常年辛勞與無私為地區治安貢獻己力。

黃宗仁表示，在疫情衝擊之下，詐騙集團猖獗，騙取人民血汗錢，行為相當惡質！也再次宣示堅決打擊詐騙的決心，守護人民的生命財產安全。

另近期街頭暴力頻傳，新北警均能在第一時間，以強勢警力將滋事份子壓制，除了立即偵辦外，並會以組織犯罪移送，強調沒有囂張歹徒，只有強悍的警察，只要敢來新北市閙事一個都不放過。

黃宗仁表示強調，希望在座的義警兄弟，發揮「line宣導神功」，接收到最新的防詐宣導資訊，即刻轉發親朋好友知悉，以收犯罪預防之效。

分局長李建廣表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，除積極偵破詐騙機房與追緝詐欺車手外，分局並與「五力」暨轄區各金融機構、超商等，成立Line群組，將最新詐騙手法及案例上傳周知，全力將詐騙攔阻於臨櫃匯款前，共築阻詐防線，面對暴力事件絕不寬貸，立即啟動快打警力壓制，以維社會治安穩定。