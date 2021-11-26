台北股市今(26日)在新變種病毒來勢洶洶，以及升息隱憂兩大利空衝擊下，指數開低走低，台積電失守600元大關，終場收在596元，下跌7元，航空雙雄華航、長榮航雙雙殺至跌停，終場加權指數以17369.39點作收，大跌284.8點，成交值3539億元。

美股周四感恩節休市一天，台股今開盤以17641.79點開出後，指數一路往下，接連摜破17600點、17500點、17400點關卡，台積電開盤即失守600元，以598元開出後，盤中下殺至592元，大跌11元；聯發科盤中也一度跌落千金之下，觸及996元，跌逾3%，終場守住千元大關，收在1005元，跌幅2.9%；宣布與美光大和解的聯電早盤一度漲逾2.8%，演出慶祝行情，收盤則下跌0.79%，以62.5元作收。

疫情受新變種病毒來勢洶洶，世界衛生組織（WHO）拉警報，英國並已暫停多個非洲國家入境航班，航空雙雄股價隨之重挫，華航、長榮航都被殺到跌停，華航收在26.7元，長榮航收在25.85元。

貨櫃三雄早盤一度勉守平盤之上，終場收黑跌逾3%，長榮收在118.5元，下跌6元，跌幅4.82%，陽明收在108.5元，也下跌6元，跌幅5.24%，萬海以152元作收，跌幅3.49%。