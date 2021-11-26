↑ 威爾史密斯為《探訪超凡地球》節目深入險境，前進全球各種人跡罕至的絕地。（Disney＋提供）

↑ 威爾史密斯在《探訪超凡地球》親自與探險嚮導踏上千載難逢的冒險旅程。（Disney＋提供）

Disney+原創《克里斯漢斯沃的極限挑戰》預告 2022年即將上線

Disney+原創《探訪超凡地球》預告 12月8日上線

甫登台的串流平台Disney＋引爆新一波追劇風潮，但除了漫威、《星際大戰》、迪士尼與皮克斯動畫外，旗下的國家地理原創系列也很有看頭，將原本就充滿知識性的節目，添加了巨星的魅力加持，全新推出的《探訪超凡地球》與《克里斯漢斯沃的極限挑戰》，就找來威爾史密斯（Will Smith）與「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）領軍，讓生態科普節目也充滿好萊塢的炫目星光。

由威爾史密斯親自上山下海的全新節目《探訪超凡地球》，其節目英文名稱《Welcome to Earth》取自1996年讓他一舉爆紅的《ID4：星際終結者》中經典台詞 「歡迎來到地球」，節目中威爾史密斯踏上千載難逢的冒險體驗，探索無人知曉的地球奇景，憑藉他的幽默本性，讓這探險類型的紀錄片增添娛樂色彩，以他的視角走跳這些常人一輩子都到不了的真實秘境。

在先前釋出的兩波預告片中，威爾在頂尖探險家的帶領下踏上驚奇歷險，前進火山、極地、沙漠、地穴及深海，各種人跡罕至的地方，美景奇觀當前，威爾感嘆地說：「我真的得把這個畫面放到某部電影裡 ！」在涉足天涯海角的旅程中，探險嚮導們對威爾打趣說：「我應該可以保證你會活下去」，並對看起來在未知恐懼中適應良好的威爾投以讚嘆，但威爾只幽默答道:「我是演員，我靠假裝吃飯！」《探訪超凡地球》共6集，將於12月8日於Disney＋一次上線。

克里斯漢斯沃在漫威系列中扮演幾乎長生不死的雷神索爾，在國家地理原創系《克里斯漢斯沃的極限挑戰》中，他將放下雷神之鎚，探討自古以來人類最關心的議題「長壽」，儘管克里斯基本上處於超級英雄的巔峰狀態，但為了瞭解人體的極限，他這次的個人任務就是驗證這門科學，學習如何保持年輕、健康、強壯和高復原力。

科學研究不斷更新人體的奧秘，如何能釋放體內的超能力來對抗疾病、表現得更傑出甚至是逆轉衰老過程，更是各有見解。在最新釋出的預告片開頭中，克里斯緊附在一條離地數千呎的繩索上，微妙的讓人想起他在《雷神索爾3：諸神黃昏》中的開場畫面。

克里斯在預告中大口喘氣之餘還搞笑說明 ：「製作單位跟我說他們想做一個跟長壽相關的節目，掛在半空中大概跟這個主題有密切相關。」同時他也爽快的表示 ： 「我其實自願作為白老鼠，來嘗試針對心理與生理的測試，及一系列非凡挑戰，為科學及人體健康的研究發展貢獻心力。」該列節目將在2022年於Disney＋上映。