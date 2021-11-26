為使發放更順暢，第二波商圈夜市圈採「宇美町式」增派人力持平板「驗、拍、發」。（經發局提供／曹明正高雄傳真）

高雄「商圈夜市券」主打200元振興券翻倍換400元，首波國慶連假釋出後反應熱烈，從5萬份追加到10萬份仍供不應求，但也挨轟大排長龍換不到，對此29日起至12月5日將發放的第二波商圈夜巿券，將採宇美町式，改善流程。

高巿府經發局指出，首波商圈夜巿圈成功帶動各商圈、夜市平均來客數及營業額增加3至5成，迄今累計已收到超過1500萬核銷申請，不管巿民、業者都很有感，市長陳其邁允諾加碼10萬份，已排定29日起進行第二波換發。

有鑑於上次發放大排長龍，不僅怨聲載道，還不一定排得到。第二波發放，經發局將以「宇美町式」增派人力持平板，採「驗、拍、發」3步驟，在民眾排隊時就先驗身分證號、拍振興券與身分證件留存，以及發號碼牌。

經發局說，這次商圈夜巿券發放，每場次均限量2000份換完為止，每人每場憑身分證明，包括身分證、駕照或健保卡等，限換發1份且不得代領。另設「愛心敬老服務台」，服務4歲以下、75歲以上，或是中度身心障礙證明民眾。