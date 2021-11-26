限定復刻消失的古蹟！2021台南街頭藝術節今天上午10點起，號召百人於河樂廣場以約2000個紙箱，堆疊出高7層樓、20公尺的原台南地方法院方形高塔，預計晚間6點出爐，這座「限定台南新地標」將矗立至28日晚間6點。
台南以古蹟聞名，但也有許多消逝的古蹟只留存於老照片，台南街頭藝術節2019年首次以紙箱重現台南具代表建築物「台南郵便局」，今年再次與法國藝術家奧立佛．古斯合作，礙於疫情，藝術家無法來台，改以跨國連線方式，遠端教學，一連舉辦10場工作坊。
此次搭建主題選定日據時期的台灣3大經典建築、全台歷史最悠久法院的「司法博物館（前台南地方法院）方形高塔」，上午包括崑山科技大學、民眾等近百人現地搭建。
一早一度因飄雨，工作人員重新固定紙箱，所幸進度未受影響，截至中午，紙箱零件進度已達8成，下午將開始堆疊，傍晚成果就能出爐。
除了重現消失的古蹟，街頭藝術節系列活動下午也將有戲劇、馬戲、舞蹈、音樂、體育競技等50組表演團隊展開演出。
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