新北市副市長陳純敬及宜蘭縣長林姿妙今（26）日共同主持「綠19公車東北角海岸線」串連「856公車黃金福隆線」揭牌儀式，新北、宜蘭公車路線串連，不僅延伸了青春山海線的旅遊景點，更提升偏鄉地區公共運輸服務。

陳純敬表示，疫情降緩正是需要刺激大眾運輸旅客量的時機，這次透過「宜蘭新北合作交流平台」合作與行政院公共工程委員會的協調，促使宜蘭「綠19」公車路線延駛至新北市貢寮馬崗，沿線增加停靠新北市大掘澳、鶯歌石、萊萊及啟源等站位，與新北「856」公車兩條路線串接，為青春山海線的旅遊延長特色與美景，並透過農漁村的深度旅遊活絡當地經濟。

林姿妙表示，打造一條可讓遊客漫遊兩縣市海岸景點的公共運輸路線，除遊客可規畫行程一路自宜蘭縣漫遊至新北市，促進沿途景點經濟，亦改善偏鄉居民對外交通，增加外出搭乘公共運輸的便利。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽指出，宜蘭縣「綠19」公車原自宜蘭縣礁溪轉運站行駛至石城服務區，延駛新北市貢寮馬崗，與「856」公車路線串連沿途可至福隆、龍洞、鼻頭角、黃金瀑布、金瓜石黃金博物館、九份老街及瑞芳火車站。

林詩欽說，「綠19」公車疫情前假日運量約100人次，「856」公車假日運量約650人次，因此希望藉由兩條路線串連，增加旅遊人潮，藉由觀光消費帶動當地經濟，並加強偏遠地區公共運輸服務。

交通局表示，「綠19」公車每日固定往返16班次，「856」公車平日往返6班次、假日10班次並視國旅復甦狀況增班，皆可使用現金、電子票證乘車，並另有一日票券，詳細乘車動態及票價資訊可至大臺北公車動態網站、公路客運即時動態資訊網或台灣好行旅遊服務網查詢。