容祖兒睽違五年推出最新粵語專輯《薛丁格的貓Schrodingers Cat》，24日感恩節她於上海舉辦《薛丁格的貓》線上首唱會，在體感溫度歸零的寒冷戶外，容祖兒在城區歐洲風古建築的大廣場Live開唱，吸引同時多達100萬粉絲上線觀看，容祖兒除了演唱專輯內全部歌曲，更連換四套造型美美出鏡，強忍零度低溫演出，「沒有任何禦寒的措施，整個人都抖到僵」，但她大呼：「只要粉絲喜歡，一切都是值得。」

容祖兒24日舉辦線上首唱會。（英皇娛樂提供）

這場首唱會滿足及達成她的心願，「由2018年開始做這張唱片，其實好多首歌都是我當時心裏面想表達的」，十分珍惜可以推出實體唱片的機會；她特別提到〈明天見〉是2018年為當時一位剛過世的化妝師好友而創作，但因為疫情關係，對象已變成很多個，「因為疫情的關係，好多時候都要分隔兩地，跟家人、好朋友或者是關係好好的同事、我的歌迷，都未必能夠像以前那樣常常可以見面，但是我好相信我們好快可以明天見」。

容祖兒24日舉辦線上首唱會。（英皇娛樂提供）

容祖兒24日舉辦線上首唱會。（英皇娛樂提供）

首唱會後，容祖兒立即開IG Live繼續放送福利，透露首唱會當日天氣十分寒冷，錄影時間長達10多個小時，且她為了錄製首唱會的串橋影片，長時間練習變魔術，加上不慎生病，整個過程相當辛苦。

容祖兒說：「和製作團隊安排了奇幻的魔術表演，原因是我相信這個世界有很多事都不是用肉眼可以判斷，我們有太多不同的角度去對待去接收去領悟，希望用有趣的方法去分享我的人生觀，本來就沒有在這方面（變魔術）受過任何訓練的我，在嚴寒下已經很笨拙的手更加僵硬。」不到2分鐘的串場影片拍了2小時才完成，自嘲「差點想打爆自己的腦袋」，但她投入的心思已令粉絲感動。