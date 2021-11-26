中油公司花錢刊登廣告宣傳「三接」要蓋不同意票，挨批行政不中立。中油工會(台灣石油工會)今天以員工身分跳出來開記者會，如果三接不能蓋，北部七縣市發生缺電，生活品質會怎麼樣？認為這是攸關台灣經濟發展重大議題，呼籲民眾公投蓋下「不同意票」。

中油工會由台灣石油工會理事長陳嘉麟領軍，帶著六大分會常務理事群，高喊「空污要減、供電要足、經濟要穩」口號，呼籲民眾12月18日的三接遷離公投案，蓋下「不同意票」。

陳嘉麟表示，三接不應該政治化，甚至不該訴諸公投，因為這是攸關經濟發展，電力供應的事情。工會之所以站出來，是因為台灣民眾不了解這個議題，希望藉此請大家去關注，然後投下不同意票。

他拿出北部7縣市一年總用電量908億度電數據，指出如果三接不能蓋，對北部電力造成衝擊，畢竟不能一直倚賴南電北送。三接供氣的大潭電廠8號及9號機組如果閒置，請問電要從哪裡來？到時北部缺電，生活品質會怎麼樣？到時候限電、缺電才來罵政府已來不及，環團的人也不知道跑哪去。

至於環團呼籲三接遷移到台北港，陳嘉麟強調，當初新北市長朱立倫兩度發函給中油，表示台北港有石化業進駐，會有競合效應，不同意設立，否則地方民眾會去抗議。他說天然氣接收站攸關國家電力、減煤政策，不管哪個黨執政，不應該有不同立場。

如果三接結果真「被同意」，陳嘉麟說，後果該由執政黨負責任，人民也應該自己承擔結果。為了三接人力，中油已進用1、200名新進員工，包含工程、操作等各類人員，它們都已在台中、永安兩座天然氣接收站裡面受訓，如果三接不能蓋，也影響員工工作權益。