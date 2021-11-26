路透社引用「彭博」新聞報導，指中國監管當局以安全疑慮為由，要求叫車服務巨擘「滴滴全球」股份有限公司（DiDi Global Inc）擬出計畫，從美國證券交易所下市。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，中國科技監管當局擔心敏感數據外洩，要滴滴管理高層將這家企業自紐約證券交易所（New York Stock Exchange）下市。滴滴尚未回應路透的置評要求。

報導提到，正在考慮的提案包括直接私有化，或在港股上市，然後從美國退市。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1101126