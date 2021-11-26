新北市政府警察局林口警分局於今（26）日9時在分局五樓舉辦義警常年訓練，警察局副局長溫枝發百忙中也特別代表警察局親臨會場，在場義警以熱烈掌聲歡迎，席間局長大仁哥更透過最新穎的視訊與在場的義警夥伴空中相會，新北市義警大隊長陳汪全、副大隊長李芳慶、總幹事葉秋松、分局長陳忠龍亦列席參與。

新北市政府警察局林口警分局今舉辦義警常年訓練，警察局副局長溫枝發代表警察局親臨會場，席間局長大仁哥更透過最新穎的視訊與在場的義警夥伴空中相會。(林口分局提供)

局長大仁哥在視訊上強調林口分局日前查獲陸上有史以來最大批的毒品，計有1172塊雙獅牌海洛因磚，市價逾50億，數量之大竟可提供500萬人次，而透過這次的掃蕩，也讓很多民眾免於毒品的戕害。林口、泰山地區屬成長中的城市，治安事故偶有發生，然林口警方均可在第一時間壓制與破案，這是對民眾的承諾。另外，也開心的與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部份亦為六都第一！」這是大家努力奉獻的成果。也強調「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」。另外也提到新北警堅忍不拔的毅力與最專業付出，尤其歷經新冠疫情等重大事件步步進逼，從以往有形的犯罪者到面對無形且更惡毒的病毒，整個團隊不分你我，即時投入疫調等作為，發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務。然而疫情期間民眾因防疫之故，低度活動也造成相關宅經濟模式崛起，而詐騙集團也趁隙而起，詐騙件數倍數成長，民眾受害情勢嚴重。他特別強調，在疫情嚴峻期間，民眾窮於生計困頓之際，詐騙集團泯滅人性，還持續危害社會，騙取人民血汗錢，實在可惡至極！然而，我們打擊詐騙的決心絕不容質疑，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全。

副局長溫枝發則播放日前刑大與林口分局查獲陸上有史以來最大批的毒品案的剪輯影像，強調警方掃毒的堅定決心與成果，而新北八千警察亦將持續戮力於治安、交通與為民服務的工作，更感謝義警夥伴在有限的警力下，無私奉獻及熱心協勤，為新北複雜的交通與治安環境貢獻心力，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民生活更安全，營造更優質宜居的生活環境。

林口分局長陳忠龍表示，社會日新月異發展迅速，網路訊息傳遞迅速，資訊量爆炸，諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態潛藏其中，若僅靠警察執行恐有不足，因此只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋樑，特別是義警夥伴深入社會各角落，最了解轄區治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過在職訓練，凝聚共識與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。