1名人妻日前遭逢父親過世，正無暇處理父親留下的1千萬遺產時，她卻聽到丈夫對婆婆說「以後我們就有多一筆1000萬的存款了」，讓她不解明明是父親留給「她」的財產，怎麼變成是「他們」的，而且婆家的人還一副相當欣喜的樣子，讓她質疑丈夫的心意，決定在辦理遺產前先詢問離婚事宜。

該名人妻在臉書「爆料公社app匿名公社」上發文表示，日前她的父親過世留下1筆1千萬財產，正當她忙著處理後事，沒心情處理遺產時，她卻聽到丈夫對她的婆婆說「媽，以後我們就有多一筆1000萬的存款了」，讓她相當納悶「你在說什麼？那是我爸留給我的遺產！何時變成『我們』的了！」

1名人妻日前遭逢父親過世，正無暇處理父親留下的1千萬遺產時，她確定聽到丈夫對婆婆說「以後我們就有多一筆1000萬的存款了」。（翻攝自臉書「爆料公社app匿名公社」）

該名人妻，她因為此事開口質疑丈夫是否對她真心，而婆婆則跳出來回應「夫妻之間的錢哪還會分你我」，人妻說她的薪資全部投入家庭開銷，如今她的父親給她的錢，婆家也想要共享，之後家裡氣氛變得相當低迷，她決定在辦理遺產前，先去詢問離婚事宜。

其他網友則留言說，「先辦離婚再繼承」、「錢是一面照妖鏡，我遇過」、「在金錢面前，人性盡顯醜陋」、「要守住妳爸爸最後留給妳的東西」、「吃相難看，喝醉不小心說溜嘴了嗎」、「遺產的事情，怎麼可以讓妳老公知道。妳太大意了」、「失去至親明明是傷心事，妳婆家卻一付發橫財的醜態」。