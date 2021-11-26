由教育部體育署指導、高雄市政府支持、運動發展局共同主辦的「2021台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，將結合高雄電競嘉年華於11/27-28在高雄展覽館盛大舉行，賽事採線上雲端同步線下實體競賽，吸引來自全球22個國家，共計113位好手參賽，角逐冠軍寶座與百萬獎勵！為表達對賽會的重視，高雄市長陳其邁將親自出席27日活動開幕儀式，為選手加油勉勵。

「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」共分成男子青少年、青年、男子短賽道、女子菁英及男子菁英等5組，賽事將透過TVBS於YOUTUBE網路平台進行全球直播。其中國際男子菁英組將於27日舉行分組預賽，錄取共25名選手進入隔日決賽。包括2020年環台賽黃衫Nicolas White、2020年世界電競錦標賽冠軍Jason Osborne、亞軍Anders Foldager都將參賽，對上亞運培訓隊成員陳建良、盧紹軒、彭源堂及首屆電競錦標賽冠軍選手張瀚允等多位好手，精彩賽況值得期待。

國際女子菁英組則有2020年世界電競錦標賽冠軍第二名Sarah Giganet及第四名Lauren Stephens在內的國際選手對決黃亭茵、曾可妡、張婷婷等10位國內女子頒獎台常勝軍，大幅增加了賽事的可看度。兩組決賽路線皆為虛擬架構的環台賽第四站-高雄市田寮惡地月世界30公里丘陵路線，讓選手們身處世界各地也能體驗經典的國際自由車環台賽路線，同時充分將高雄市的特色風景透過直播傳達到全世界，成功行銷城市觀光。

近年來電子競技的蓬勃發展和觸及性高，加上新冠疫情的肆虐下，電競運動的全球熱潮直線上升，儼然已成為當前唯一不受影響的運動賽事。在這股電競賽的大趨勢下，國際自由車總會(UCI)也於2020年舉辦了首屆的自由車電競世界錦標賽，亞錦賽及亞運未來也有望將電競賽納入正式項目，預估未來也將會是自由車賽之外另一項的新興賽事。

為跟上這股趨勢並與世界接軌，本會辦理首屆「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，讓在疫情依舊嚴峻的此刻，創造另一國際舞台讓選手們同場競技。同時，台灣也要向國際證明舉辦世界頂尖賽事水準的電競賽實力，展現台灣在自行車軟硬體產業兩端堅強的實力，行銷台灣招牌至全世界。