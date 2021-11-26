儘管最新成功歸化中華男籃的前夢想家洋將阿提諾，目前人都還沒抵台，為了提前替他可能加盟PLG或T1聯盟任何一支球隊解套，中華籃協在26日宣布，如果阿提諾加盟職籃球球隊，必須先跟籃協簽署三方合約，藉以確保他將以國家隊行程作為優先考量，避免到時候出現不必要的爭議。

「我國歸化洋將阿提諾已取得專案入境許可，近期內即可抵台參與後續中華男籃隊集訓與參賽行程，目前已有多支職籃球隊表達網羅阿提諾之意願，為配合國家隊徵召與參賽義務，阿提諾加盟職籃球隊須與本會簽署三方合約，以國家隊行程為優先考量。

阿提諾在上月完成歸化我國手續後，經教育部體育署協助下專案入境已獲許可，本會將安排阿提諾在近期內抵達台灣，預計將於明年2月世界盃亞洲區資格賽起代表中華男籃隊出賽，阿提諾將抵台的消息曝光後，吸引多支國內職籃球隊表達網羅意願，期待阿提諾能在21-22年球季為球隊效力，提升球隊戰力與話題性。

由於國際賽事時間迫在眉睫，有關阿提諾未來參加賽事之規劃必須以國家隊行程為主，因此本會將與有意網羅的職籃球隊協商，以簽署三方合約模式提供阿提諾在台打球之機會，但遇到國家隊徵召集訓與參賽時，須以國家隊行程為優先。」