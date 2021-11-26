（中央流行疫情指揮中心提供）

「大魔王」南非變異株嚇死人 陳時中：6國列高風險國家

新變異株「B.1.1.529」在南非約翰尼斯堡所在的豪登省攀升，成為當地主流病毒株，傳染力是否較強，引起各國關注。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，南非目前已檢出77例感染該變異株，而報告當中也提到，當地在本周末會繼續檢測基因定序，因此預計會再增加。

羅一鈞說，香港原本說檢出一例感染「B.1.1.529」的境外移入個案，確診案例是由南非入境，後經香港證實，目前確認有兩例確診個案，新增的一例加拿大入境香港確診，推估可能是在防疫旅館感染，詳情還要再釐清。

羅一鈞也說，非洲波札那也有4例確診感染「B.1.1.529」變異株，但此變異株與傳播力和免疫逃脫相關的，共有30多個突變，關於變異株的傳染力是否提升、疫苗的保護力是否受影響、重症病例是否會增加，這些都需要有更多的研究證實。指揮中心將視世衛組織（WHO）今晚的結果跟大家補充。

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因應新變異株的威脅，指揮中心指揮官陳時中表示，自11月29日零時起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威列為高風險國家，民眾自上述國家入境一律入住集中檢疫所14天。

至於是否會禁航班？陳時中說，該變異株為新變種病毒，會持續觀察，但與這幾個國家沒有直飛航班，威脅較小，也因為人較少，因此以阻絕為先。

羅一鈞也補充說明，台灣11月的境外移入個案中，沒有從南非返台的個案，但在10月下旬則有2例自南非入境的確診個案，基因定序結果都是Delta。不過，因為Delta與新變異株「B.1.1.529」的基因定序很不同，初篩的時候就能夠很輕易分辨出來，所以大家不用擔心是否之前有漏網之魚。