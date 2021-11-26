常年來中國網路科技企業赴美上市集資的資本盛宴恐宣告終結，最新消息傳出，中國政府已經勒令滴滴出行管理層要制定計畫從紐約證券交易所下市，滴滴的下一步可能是私有化或者轉赴港上市。

香港信報引述知情人士指出，中國監管機構已要求滴滴出行高管，制定從美股下市的相關計畫，監管層憂慮滴滴掌握的敏感數據可能因為在紐約上市而洩露出海，高強硬要求滴滴必須下市，目前網信辦已向滴滴提出要求，等待相關方案交由政府批准。

知情人士還表示，當前後續方案除了滴滴直接私有化之外，還可能先轉往香港上市後再從美國下市，但預計發行價將會低於美股股價。

如果是私有化，預計報價將不低於當初14美元的發行價，因為滴滴上市才短短不到半年，短時間就用更低報價私有化可能會引發股東抵制甚至是官司糾紛。

當前據滴滴6月底赴美上市還不到半年，但這段時間來滴滴上市備受爭議，中國監管層明顯不滿滴滴舉動，認為中國民眾、甚至交通基建相關的敏感數據可能會被美國掌控，因此陸續頒布新規，遏制中國網路企業赴境外上市的管道。

但由於影響層面甚大，知情人士指出，目前監管機構還有其他考量，也存在撤回要求的可能性。