新竹林管處27日將在火炎山登山口舉辦森山派對活動。（謝明俊攝）

三義火炎出擁有台灣大峽谷美稱。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉火炎山是目前國內最夯的淺山，擁有許多特殊地形。（謝明俊攝）

苗栗縣三義鄉火炎山因疫情影響，意外成為國內最夯的淺山，每逢假日都有大批山友來此聚會，新竹林管處27日在火炎山舉辦一場戶外森山派對活動，安排多項趣味活動，讓大家更認識火炎出保安林生態，並參與淨山行動，體驗當地最純樸的奉茶文化。

三義火炎山是國內著名「台灣版大峽谷」，曾獲網路票選「台灣百大必訪步道」第1名，但多數民眾並不知道，火炎山中可見的翠綠森林，就是「保安林」，能防止脆弱的土砂崩落，維護遊客與山下居民的安全。新竹林管處表示，保安林一直都存在於人們的社區或休閒活動範圍附近，有許多重要的生態服務價值，更守護民眾遊憩的環境與生活的家園。

林務局指出，「保安林」就是自然界的「森林護衛隊」，每一座保安林都有它保護的對象，全台約有47萬公頃保安林，占全島森林面積22％，不僅守護在地居民安全，更是國土生態綠網建置的重要棲地，也是綠色網絡的重要廊道，鏈結臺灣淺山、平原、濕地及海岸間的自然生態系。

新竹林管處為拉近民眾與保安林的距離，27日在火炎山舉辦戶外森山派對，民眾可自由參與互動遊戲，如抽保安林籤詩、保安林九宮格投球，及保安林自然體驗探索，認識火炎山保安林生態。沿途可參與淨山健行，並透過趣味遊戲體驗「無痕山林」的精神，及在地火炎山登山協會的奉茶文化。

另外還可事先報名火炎山自然保留區秘境導覽，欣賞獨特地景與植群，及稀有珍貴的大地生態。活動適合全家或與好友同遊，開啟感官體驗山海的美好，一起關心守護保安林。

抓住秋天的尾巴，現在走進山林正是時候，讓火炎山的壯麗地景與保安林的環繞綠意，放鬆你的身心，創造與家人朋友們的保安林回憶！