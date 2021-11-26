台南大學12月11日迎接123周年校慶，今年受新冠肺炎疫情影響，校方26日公布師生研發成果展取代大規模慶祝活動，展現研發能量。今年學校獲教育部深耕計畫撥款近2億元，更爭取到6億元以上的科研補助、委辦計畫與產學合作經費。

南大師生創作的情感機器人還可以玩猜拳遊戲。（程炳璋攝）

台南大學26日舉辦師生研發成果展，為12月即將到來的校慶暖身，今年受疫情影響，活動規模縮減，以公布學校師生團隊的研發成果為主。

台南大學校長黃宗顯（前排中戴眼鏡者）公布學校師生今年各項研發成果。（程炳璋攝）

師生團隊的5大研發亮點中，特殊教育學系的林千玉老師團隊，設計開發出音樂輔具，強化身障者訓練動機，減緩復健帶來的不適感。數位學習科技學系林豪鏘主任團隊分享仿生機械手臂，配合教育部108課綱與發展服務型機器人政策，將仿生機械手臂製作成教具，促進教育與科技產業發展。

林豪鏘的學生高嘉辰大二就以3D列印機創作出「情感機器人」，有別於工業機械，而以服務型機械為主，這項創作促使他大四就自己創業開設公司，對外提供機械設計程式的課程教學。

另外，台南學研究中心主任戴文鋒講述推動台南學的歷程與成果。創新育成中心主任劉哲宏指導學生參加中油產學合作經營成效競賽，獲全台第1名最佳創意獎。戲劇創作與應用學系王婉容老師，率學生根據沿海產業生活，創造出《迷走三股-聽牡蠣在唱歌未來版》戲劇表演，用藝術協助地方文藝創生。皆展現師生蓬勃的研發創造能量。

台南大學校長黃宗顯表示，校方教學獲肯定，今年獲得教育部高教司深耕計畫經費累積近2億元，師生投入教學研究，爭取到的科研補助、委辦計畫與產學合作經費超過6億元，另獲7億多元補助興建府城校區教學研究大樓與綜合活動大樓。