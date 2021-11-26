12月18日將舉行全國性公民投票，警政署全國性公民投票治安維護工作聯合指揮所26日下午2時，在警政署忠誠樓大門舉行揭牌儀式，由內政部長徐國勇率同署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿、全國各直轄市及縣市警察局長，共同宣示貫徹「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大原則，各警察機關除全面投入先期整備各項應變措施，徹底淨化治安環境，防止一切危害、破壞，維持良好社會秩序，確保公投治安維護任務外，並將持續落實掃黑、肅槍、緝毒及打詐等全般治安重點工作。

徐國勇率同警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿、全國各直轄市及縣市警察局長，共同宣示貫徹「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大原則。(林郁平攝)