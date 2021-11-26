第三屆台中購物節雙十開跑後轟動全台，人潮帶來錢潮，「2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動」11月25日起至12月5日開始為期11天網路票選，今年網路票選首度結合台中購物節，邀請台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的台中伴手禮；民眾註冊並登入台中購物節APP，有機會抽中任天堂switch遊戲機。

台中市十大伴手禮以「口袋名單」為主題，希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與全台民眾分享屬於台中人的驕傲。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中十大伴手禮票選活動，成為伴手禮業者獲得肯定的最佳舞台，不只是選拔出代表台中的伴手禮，更提供在地業者一個平台行銷自家品牌。

今年網路票選首度結合台中購物節，邀請台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的台中伴手禮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

工策會總幹事黃于珊表示，22日在市府舉辦台中市十大伴手禮「專家評選」，近200家參賽廠商精心布置攤位，廠商展出自豪的招牌商品，由評審品嘗、評選。

來自全台中市的伴手禮齊聚一堂，競爭激烈，經過13名產官學界專家嚴謹選拔，最終產出前百大優質伴手禮名單。

第13屆台中市十大伴手禮網路票選開跑。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

本屆台中市十大伴手禮以「口袋名單」為主題，黃于珊希望民眾能拿出內行人才懂的「隱藏版」，與全台民眾分享屬於台中人的驕傲。前百大參賽商品食品類包括享譽海內外的糕餅、人氣乾拌麵，更有4家農漁會擠進百強之列；非食品類包含文創商品、手工皂、木工漆器等工藝品。

工策會表示，即日起到12月5日開放民眾網路票選，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡是參與網路票選的民眾，還有機會任天堂switch遊戲機。

網路票選首度結合台中購物節，工策會指出，台中購物節截到26日，APP至今下載次數已突破102萬次，登錄金額突破187億元，再差13億就破200億元，希冀台中購物節的超高熱度，讓全台APP會員看見台中在地伴手禮。