CRIF中華徵信所觀察台灣100大企業集團的全球佈局，結果顯示，百大集團的投資戰略正在發展三個轉變趨勢：一、毛利高的先進製造以台灣為營運主體，二、對中國大陸的新增投資將持續趨緩，三、配合國際供應鏈的要求，逐漸加大對印度及東協的投資力道。

至於台積電等龍頭電子業被要求赴美投資的前例，CRIF中華徵信所表示，除非美國有強力的干預，否則基於成本考量，百大集團並不會出現美國投資潮。

根據CRIF中華徵信所最新出版的「2021年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，2020年在COVID-19疫情影響下，百大集團在總體投資家數、總體營運及全球佈局，呈現許多的關鍵性的轉折。其中最重大的轉折，就是百大集團的海外投資企業家數，出現連續第二年下降，意即在台灣增設公司已成為主流，可望啟動十年來首見的國內大投資潮。

CRIF中華徵信所總經理劉任表示，此一大投資潮趨勢形成，將有助於國內產業供應鏈投資的擴大及速度加快。

台灣100大集團調查結果，CRIF中華徵信所指出，2020年台灣大型集團企業營收成長率連續兩年出現微幅衰退，主因是全球經濟受到新冠疫情與美中貿易戰餘波影響，但在資產成長率達到8.4％的帶動下，100大集團資產總額創下119兆8615億元的歷史新高，同時集團稅後純益總額史上首次超越2兆元大關。

此外，電子產品隨居家防疫宅經濟需求驅動，共有台積電、聯華電子、聯發科技在內的三大半導體產業集團名列賺錢最多排名榜TOP10，而富邦以資產總額首破11兆元的佳績，成為台灣大型集團新龍頭，正式超越蟬聯30年集團排名冠軍的霖園。