第二屆十大綠色照顧暨特色家政班x志工推廣績優人員頒獎典禮農委會26日舉辦「第二屆十大綠色照顧」暨特色家政班x志工推廣績優人員頒獎典禮，主任委員陳吉仲親臨現場頒獎，計有10家單位獲頒十大綠色照顧獎、10家單位獲頒綠色照顧潛力獎；10家農會獲頒特色家政班；7位推廣人員獲頒志工推廣績優人員。陳吉仲特別感謝高齡者服務及家政業務辦理單位的付出，一路支持農村推動高齡者服務及家政班培訓，共同打造農漁村友善生活環境。

共同推動農漁村永續活化

農委會表示，臺灣農漁村人口結構高齡化尤其明顯，平均年齡高達63.5歲。該會多年來持續關心農漁村長者的生活，自民國76年即開始調查農漁村高齡生活面臨的問題與需求，80年起以終身學習理念引導高齡者組成自主性的互助組織，並於108年辦理第一屆綠色照顧優良典範競賽，發揮農漁業多功能角色於高齡照顧面向，以「環境、健康、生活」三項主軸推動農漁村高齡者身心健康的服務，達到在地健康老化及農村產業促進之平衡。

除此之外，農會家政推廣已推動逾60年，透過多元課程培養家政班員第二專長及農村技藝，推廣具在地特色文化的農特產品與手作技藝，同時鼓勵班員投入志工服務，成為農村文化推廣重要運用人力，促進農業永續活化。110年特色家政班徵選活動，除了肯定家政班對農村社區的貢獻及推廣成效，更期盼能成為各農會的學習標竿。在農會推動志願服務工作方面，本年度則透過農業志工推廣運用單位績優人員選拔，獎勵表現傑出的農會同仁，能以運用志工網絡協助農會業務的推動，增進農會發展。

建立優良典範 展現農漁村農業推動成果

農委會指出，本次頒獎典禮從綠色照顧的辦理、家政班輔導到志工推廣，完整呈現農村培力及農村福利政策之成果。本年度十大綠色照顧優良典範的獲獎單位，皆將站點特色發揮淋漓盡致，整合在地農業環境與文化、發揮農民團體互助與共助，且積極推動世代協力與代間傳承等三大要點。在多元課程及互助共食方面，草屯鎮農會與在地青農合作促進青銀交流，二林鎮農會發展創新課程加強長者手部功能及思考能力，虎尾鎮農會、麻豆區農會、南市區漁會結合在地農漁產規劃活動主軸，找回農漁村在地認同與歸屬感，水尾社區發展協會課程活動善用地方農漁業資源再利用。在關懷服務及志工培訓方面，龍井區農會透過標準化流程建立完善志工運作制度，二崙鄉農會積極擴展站點增加高齡照顧範疇，義竹鄉農會建立社區支援網絡引領長者走出家門，壽豐鄉農會依各村高齡者比例規劃外展站點並成功吸引夫妻共學，皆為典範學習的對象。農委會相當肯定各獲獎單位展現出農漁業組織對高齡長者的服務能量，並感謝其積極推動高齡者在地健康老化。

農委會說明，本次特色家政班徵選，共計有40家農會參加，經各階段評選作業，最終選出10家農會為本次的獲獎單位，其中包含多元服務模式、創新學習課程，以及具跨域合作的實績。如石門區農會北海驛站石農肉粽班投入特色肉粽銷售、花壇鄉農會金墩家政班協助茉莉花系列產品製作、路竹區農會社中家政班運用路竹四寶開發在地農業特色美食料理、水里鄉農會三廍家政班協助梅子製品銷售、竹崎地區農會石棹家政班利用茶葉串接農遊與餐飲等，以創新模式串聯文化資源，促進在地特色農產品推廣與銷售。

鼓勵更多人投入農漁村服務

農委會指出，農漁會能以發揮農業組織互助精神及既有人才培育優勢，以農業多功能性發展為契機，整合農漁業資源及照顧網絡，促進高齡者健康；同時透過家政班與志工人力組織，推廣農村特色文化，活化農漁村高齡者銀髮人力資源，帶動農產業及農村文化傳承。

該會期許未來有更多人投入農村的服務，兼顧農村的「生活」與「生計」，協力照顧農漁村高齡者，活絡農村產業生機，打造幸福農村。