國寶翠玉白菜目前正在故宮南院展出。（張亦惠攝）

近日有網友上傳故宮南院寄物櫃的照片，靛藍底色配上花卉紋樣的風格引發討論，有網友認為像極了「塔位」。故宮南院處長彭子程表示，寄物櫃上的紋飾主要來自院藏的「伊斯蘭玉器」表面雕琢的花葉紋，未來會做解說牌，展現博物館教育的功能。

故宮南院表示，乾隆皇帝對於西亞與南亞美玉的喜愛，使得故宮院藏不少來自蒙兀兒帝國與鄂圖曼帝國的伊斯蘭玉器精品，規則與對稱的佈局是這些花葉紋的設計原則，取材大自然植物的清新紋飾也深深擄獲乾隆皇帝，不但親自賦詩還命玉工雕刻在其上，足見其精緻深受喜愛。

國立故宮博物院南院處長彭子程表示，感謝民眾的創意聯想，未來將製作解說牌，以對照寄物櫃圖案與伊斯蘭的紋飾源流的關聯，也展現博物館教育功能。

故宮南院表示，寄物櫃分布在1、2樓，共有644格，民眾的A3尺寸的背包及飲水可攜入館內，但建議民眾先行寄物，更能輕鬆看展，可以10元硬幣使用，取回東西後歸還硬，服務台另有代幣可供借用。

故宮南院指出，人氣國寶展有翠玉白菜重磅回歸，只展出到111年1月23日；故宮典藏的4件汝窯水仙盆，有兩件正在南院展出；「遠方的戰爭–清宮銅版戰圖」特展及「刻石取拓–故宮碑帖特展」則將在12月26日卸展，敬請民眾把握參觀機會。