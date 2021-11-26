南非新變種病毒來勢洶洶，傳染力恐更勝Delta，加上美國Fed越來越多官員暗示鷹派，變種病毒今毒殺亞股、美期貨盤，日經指數一度下挫超過700點，跌破28800點，台股開低殺低，不僅一舉摜破17500點、更摔下月線關卡，創下本波反彈以來最大跌幅，終場收跌284.8點、報在17369.39點、成交量為3539.84億元，台股周線終止連7紅，本周指數跌448點。

世界衛生組織(WHO)宣布，將於周五召開特別會議，討論「B.1.1.529」對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響，而英國為預防病毒傳播，已經將南非等六個非洲國家列入高風險地區，暫停多個非洲國入境英國的航班，也使原本趨緩的疫情再添變數。大型權值股今幾乎全倒，台積電(2330)下跌1.16%、收在596元、跌破季線，聯電(2330)開高走低，終場下跌約0.7%，聯發科(2454)開低走低，終場下跌2.9%，收在1005元，守住千元大關，股王矽力-KY(6415)收跌1.11%、報在4445元。

IC設技族群中受到美實體清單衝擊的世芯-KY(3661)儘管受到外資力挺，今依舊下跌4.5%，股后信驊(5274)則因營運不受影響，今逆勢走揚逾2%。

航空股在變種病毒風聲下，航空雙雄嚇趴，長榮航(2618)、華航(2610)鎖在跌停作收，且華航、長榮航今也分居台股成交量第一、第二，今台股儘管重挫近300點，但盤面僅有3檔跌停個股，其中兩檔就是航空雙雄，航空雙雄近期股價飆升，近一個月漲幅超過五成以上，華航甚至超過八成，不過隨著疫情變數再起，後續恐再添變數。至於貨櫃三雄，陽明(2609)大跌逾5%，萬海(2615)、長榮(2603)也重挫3.5%、4.8%。

今日盤面有車用電子、第三代半導體以及生技逆勢強勢抗跌，非洲傳出超強變異株，WHO緊急召開會議，全球再度陷入疫情危機，帶動今檢測族群強勢，亞諾法(4133)衝上漲停，富齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)漲幅在4%左右，興櫃股中的普生(4117)、博錸(6572)及金萬林(6645)漲幅在12~18%不等，在上市櫃生醫股逆勢揚升，成為盤面焦點。

分析師表示，現階南非驗出新型COVID-19變種病毒「B.1.1.529」，由於變異處更多，傳染性將更甚Delta型變種病毒，今日本現貨、期貨都遭遇賣壓，亞洲時間的美股道瓊工業指數期貨也仍呈現下跌的情形，在者，據Fed公布會議紀錄顯示，愈來愈多決策官員暗示若通膨持續居高不下，對於加速削減購債持開放態度，並有意提早升息，故預期，Fed在12月中的例會將有決定。台股目前短期技術面雖仍屬整理，但轉弱壓力有待化解，個股波動調整幅度激烈，未見收復短期均線前，持股繼續參考短期均線多空，汰弱留強操作因應，下周可關注MSCI調整將於下周二盤後生效。